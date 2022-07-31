29 وظيفة لحديثي التخرج في عدد من الشركات.. الشروط والمؤهلات

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج والداخل، توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج بعضها يتطلب محاسبين وصيادلة ومهندسين، بشروط ومؤهلات يجب توافرها في المتقدم للوظيفة للحصول عليها.

وترصد «الوطن» تفاصيل تلك الوظائف على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مهندسين صيانة كهربائية

اسم الشركة: مجموعة روتوغرافيا.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: الي هوم.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مساعد فني كهرباء

اسم الشركة: انكوتك للصناعات الكهربائية.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: كومباس ميديكال سليوشن.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: طالب.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب مشتريات

اسم الشركة: الدولية للصناعات الغذائية - جولدن ميكس.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية التجارة - تدريس المواد التجارية».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الحوافز الاضافية: 350- 440 جنيها.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: بلان سي للاستشارات.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: المصرية الهندسية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 7.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنوات الخبرة: 8 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الصيدلة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محامية

اسم الشركة: Campus.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الحقوق».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500- 2000 جنيه مصري.