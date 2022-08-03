عضو «التحالف الأهلي»: توفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر لتمكين الشباب

قال النائب طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الأهلي للعمل التنموي، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أعضاء التحالف الأهلي للعمل التنموي كان في غاية الأهمية، حيث إن التحالف تم الإعلان عنه في مارس 2022 ويضم 24 مؤسسة وجمعية أهلية، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم 27 اتحادا إقليميا وأكثر من 30 اتحادا نوعيا.

توقيع بروتوكول تعاون بين أطراف التحالف

وأضاف «عبدالقوى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان على فضائية «DMC»، أنه مع بدء التحالف مهام عمله في مارس 2022 تم توقيع بروتوكول تعاون بين أطراف التحالف، وكان ينص على تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال بين الأعضاء، فضلا عن وجود ميثاق مهني وأخلاقي وقاعدة بيانات متكاملة.

واستطرد: «مؤسسة حياة كريمة عملت قاعدة بيانات حقيقية على مستوى الجمهورية تم فيها تحديد كل المناطق الأكثر احتياجا والأسر، وهو ما تم ترجمته في شهر رمضان الماضي من تنسيق جرى بين كافة الجمعيات للوصول للمحتاجين، وما تم في رمضان كان نموذجا محترما ومثالا يحتذى به».

10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية

وأوضح أن الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء التحالف، أكد دعمه بمليار جنيه، ليصبح الإجمالي 10 مليارات جنيه موجهة للأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى المساعدات العينية والنقدية؛ فهناك الكثير من فرص العمل والمشروعات متناهية الصغر التي يعمل عليها التحالف لتمكين الشباب، والحد من مشكلة البطالة وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع: «التحالف بيتميز أن كل عناصره بتعمل في المجالات المختلفة، ومنهم من هو متخصص في مجالات الخدمات الطبية وآخر متخصص في العمران وتقديم الغذاء ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف الجزء التوعوي، وهي فرصة جيدة لتحويل توجيهات الرئيس لخطة عمل واضحة المعالم».