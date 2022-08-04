الشروط الكاملة لكفالة الأطفال الأيتام بالأسر البديلة 2022

يتساءل الكثيرون عن شروط كفالة الأطفال الأيتام بالأسر البديلة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من الشروط والمستندات المطلوبة لكفالة الأطفال الأيتام.

تفاصيل كفالة الأطفال الأيتام بالأسر البديلة

وأكدت التضامن على الموقع الرسمي لها، أن الشروط الكاملة لكفالة الأطفال الأيتام بالأسر البديلة تتمثل فيما يلي:

- يشترط أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل الذي يتم كفالتة بالأسر البديلة، وأن يكون الزوجان مصريين، كما يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة على استثناء كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

- تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية وكذلك الاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- تحصل الأسر البديلة على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة، كشرط في حالة رغبة الأسرة البديلة في رعاية أكثر من طفل.

- يجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

- يشترط أن تتكون الأسرة البديلة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي.

- يشترط ألا تقل سن كل من الزوجين بالأسر البديلة عن 21 سنة ولا تزيد على 60 سنة، ويمكن أن يزيد سن الزوجين عن 60 سنة وفقا للبحث الاجتماعي.

- يشترط أن يكون دخل الأسرة البديلة الكافلة كافيا لسد احتياجاتها.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ثلاثين سنة فأكثر كفالة الأطفال، في حالة صلاحيتهن لذلك.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

- يشترط أن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

- تتعهد الأسرة البديلة بأن توفر للطفل كل احتياجاته.

- يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، ويجوز للجنة المحلية للأسر البديلة الإعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج بصحبة الطفل المكفول إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.