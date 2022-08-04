تشريح جثمان شاب لقي مصرعه بسبب انفجار أسطوانة غاز بمدينة بدر

أمرت جهات التحقيق بنقل جثمان شاب لقي مصرعه، إثر انفجار أسطوانة غاز بمدينة بدر، إلى مشرحة زينهم وانتدبت الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، كما تبين أن حادث الانفجار أسفر عن إصابة آخر جرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر إثر انفجار اسطوانة غاز داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة بدر، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة مدعومة بسيارات الإسعاف وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كا تم فرض كردون أمني لمنع انتشار الحريق إلى الشقق أو العقارات السكنية المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق بـ3 سيارات إطفاء

ودفعت وحدة الحماية المدينة فور تلقيها البلاغ بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران.

وتبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن انفجار أسطوانة الغاز جاء نتيجة الاستخدام الخاطئ أثناء أثناء تركيبها؛ مما نتج عن وجود تسرب الغاز ومصرع المجني عليه نتيجة إشعاله سيجارة بالقرب منها، كما تبين عدم وجود شبهه جنائية حيال الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بتفاصيل الحادث والتي استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم.