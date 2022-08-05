رئيس إقليم القناة: «افتتاح أكبر مركز ثقافي بالحسنة في سيناء خلال أسابيع»

قال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إنه طبقا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالاهتمام بأهالي سيناء، يجب الإسراع في خطى تنميتها واستغلال الأرض وتنمية البشر.

الحسنة تصدت للعدوان الصهيوني

وأضاف «نبيل»، خلال مداخلة برنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «منطقة وسط سيناء، تصدت للعدوان الصهيوني في مؤتمر الحسنة في أكتوبر من عام 1968م عندما قال سالم القرش لموشي ديان لو عاوز تتفاوض على سيناء عليك أن تتفاوض مع زعيم مصر في القاهرة».

وتابع رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي: «في منطقة الحسنة، اكتشفنا وطنيين كبار وصغار، سواء كان الشيخ بلال أبو عيد من قبيلة الترابين أو الشيخ عودة أبو عيد من الترابين، وهم من نسل أبطال أكتوبر الذين دعموا قواتنا المسلحة الباسلة».

أطفال سيناء حريصون على الاندماج في النسيج الوطني

وأردف محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي: «الأطفال حريصون على الاندماج سريعا في التمدين والحضارة، وعندما قدموا أغنية في الاستعراض كانت عن الشهيد، والقيم الوطنية هناك قوية جدا، ويخطئ من يظن أن أبناء وأطفال سيناء بعيدون عن الهوية الوطنية».

وأشار، إلى افتتاح موقع على مساحة 2500 متر مربع في الحسنة، حتى يكون موقعا ثقافيا كبيرا يضم مسرحا وسينما وقاعة أنشطة وقاعة فنون استعراضية وشعبية ونادي تكنولوجيا ونادي مرأة ونادي طفل، وذلك خلال أسابيع قليلة.

وتشهد مدينة الحسنة فعاليات ثقافية متنوعة، ضمن القوافل التي أطلقتها وزارة الثقافة لتوفير أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، فضلا عن تشكيل فرق فنية من الأطفال والشباب واحتضان المواهب.

الأنشطة التي تم تدشينها شملت برامجًا وعروضًا فنية ومسرحية وورش رسم وورشة اكتشاف مواهب وعرض فني وعرض مسرحي للعرائس وورش فن تشكيلي ورسم لوحة جماعية تعبر عن البيئة البدوية.

وبجانب العروض والأنشطة الفنية، نظمت القوافل ورشة «ألوان جواش»، للفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش، بجانب تقديم ندوات عن أهمية تعليم الأطفال واحتضان المواهب الأدبية والفنية.

كما قدم فريق مسرح عرائس الأطفال بقصر ثقافة العريش عروضا فنية متنوعة، ودعما لاحتضان المواهب قدمت مجموعة من فتيات الحسنة، فقرات من الشعر والإلقاء والغناء والإنشاد، كما قدمت فرقة مواهب أبناء وبنات الحسنة فقرة استعراضية للمرة الأولى وغناءً جماعيًا احتفالا بالعام الهجري الجديد.