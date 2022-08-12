«سكاي نيوز»: إصابة مقيم و3 أفراد أمن على خلفية تفجير مطلوب نفسه بجدة

أصدر أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بيانا، قبل قليل، على خلفية تفجير مطلوب أمني نفسه في مدينة جدة خلال عملية القبض عليه.

وذكر البيان، إصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن في حي السامر، وفقا لما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل لها.

تفاصيل تفجير مطلوب أمني نفسه بجدة

وأشار البيان، إلى أنّ المطلوب استخدم حزاما ناسفا في العملية الانتحارية التي وقعت صباح اليوم الجمعة.

وأكّد أمن الدولة السعودي، خلال البيان على العمل بحزم للتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين، وفقا لـ«سكاي نيوز» عربية.

وأوضح الأمن السعودي، أنه جرى تعقبه ورصده بحي السامر قبل التحرك للقبض عليه.