خروج 10 من مصابي انقلاب ميكروباص ببني سويف من المستشفى الجامعي

صرح أطباء مستشفى بني سويف الجامعي، منذ قليل، بخروج 10 من مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، فور تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم والإسعافات الأولية، بينما يخضع 5 حالات الفحوصات الطبية ووضعهم تحت الملاحظة وإجراء الاشاعات اللازمة لهم للاطمئنان على حالتهم.

انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الشرقي

كان اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، قبل أن يدفع مرفقي إسعاف بني سويف والمنيا بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 15 مصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج، وجثتين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.

التحريات الأولية: السرعة الزائدة وراء الحادث

وكشفت التحريات الأولية للحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق، والذي قد يكون سببه في السرعة الزائدة ما تسبب في انقلاب سيارة، ووفاة اثنين وإصابة 15 آخرين جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى بني سويف الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

التصريح بدفن المتوفين عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأمرت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثتين عقب انتهاء الإجراءات اللازمة، وطلب تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وندب المهندس الفني بالمرور لكشف ملابسات الحادث.

كانت محافظة بني سويف قد شهدت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 15 شخصا من محافظتي القاهرة وقنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، والمتوفين لمشرحة المستشفى.