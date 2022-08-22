تحطم سيارة في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية دون خسائر بشرية

انهارت أجزاء من عقار قديم في منطقة كليوباترا شرق الإسكندرية دون وقوع إصابات، فيما تسبب في تلف سيارة نقل كانت موجودة أسفل العقار، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل انهيار عقار في الإسكندرية

وبدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم، وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية بالحي إلى مقر الواقعة، وإزالة آثار الانهيار.

العقار صادر له قراري ترميم

وبالمعاينة، تبين أن العقار صادر له قراري ترميم لعامي 2020 و2021 ولم يتم تنفيذه، وبناء عليه تم عمل محضر إداري بقسم الشرطة لعدم تنفيذ القرار.

إزالة الخطورة الداهمة من العقار

في سياق متصل، نفذ حي شرق الإسكندرية التابع له العقار المنهار جزئيا، حملة مكبرة تم فيها إزالة الاجزاء التي تمثل الخطوره الداهمة، بوجود سكرتير عام الحي والإدارة الهندسية والشئون القانونية وإشغال الطريق بالحي.

وتهيب رئاسة حي شرق بالمواطنين سرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة في نطاق الحي، وذلك لسرعة معاينة للعقار، وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي واتخاذ اللازم.