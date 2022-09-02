جراحات عاجلة لمصابي تصادم قطار وميكروباص بالشرقية.. والمستشفى يرفع الطوارئ

أعلن مستشفى فاقوس المركزي بالشرقية رفع حالة الطوارئ بمختلف أقسام المستشفى لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لمصابي حادث تصادم قطار وميكروباص، والذي وقع اليوم الجمعة، بناحية مزلقان قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

جراحات عاجلة لمصابي الحادث

ويجري فريق من الأطباء عمليات جراحية عاجلة لعدد من المصابين في الحادث، بينما يباشر أطباء آخرون تقديم الخدمة الطبية اللازمة لباقي المصابين.

وكان الحادث المأساوي أسفر عن مصرع 3 حالات وإصابة 11 آخرين، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على المتوفين في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بتصادم ميكروباص وقطار

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد تلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا بوقوع إصابات ووفيات في حادث تصادم قطار وميكروباص أمام مزلقان أكياد بمركز فاقوس، وذلك أثناء محاولة السائق عبور المزلقان بالتزامن مع قدوم القطار.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت البناية لتولي التحقيقات.