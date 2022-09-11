3 كليات حقوق خاصة في مصر.. اعرف نسب القبول والمصاريف

هل يوجد في مصر كليات حقوق خاصة؟ أحد أبرز الأسئلة المطروحة عبر موقع البحث «جوجل»، حيث تستقبل الجامعات الخاصة طلبات الالتحاق طلاب الثانوية العامة إلى 1 أكتوبر المقبل، استعدادا للالتحاق بها في العام الدراسي 2022- 2023، وفي التقرير التالي تجيب «الوطن» على السؤال المطروح وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الصدد.

هل يوجد في مصر كليات حقوق خاصة؟

ونشرت موقع «التعليم العالي» عدد وأسماء الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر وعدد الكليات الموجودة بها، ومن بينها 3 جامعات فقط يوجد بها كليات حقوق خاصة في مصر كالتالي:

الجامعة الألمانية في مصر

يوجد بها كلية الحقوق والدراسات القانونية، ومصاريف كلية الحقوق بها 57.750 جنيها مصريا للفصل الدراسي الواحد، حسب الموقع الرسمي للجامعة، وتقبل من مجموع 55% لطلاب الثانوية العامة.

الجامعة البريطانية

يوجد كلية حقوق بالجامعة وتقبل من مجموع 55%، وإجمالي مصاريف الكلية في الجامعة البريطانية 105 آلاف جنيه.

جامعة بدر بالقاهرة

كلية القانون، ومصاريف الكلية في جامعة بدر 32 ألف جنيه مصري للفصل الدراسي الواحد، وحسب موقع المجلس الأعلى للجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 55%.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنَّ أعمال تسجيل رغبات تنسيق الجامعات الخاصة 2022 ، وأن الكليات استقبلت في تنسيق الجامعات الخاصة حتى أمس السبت أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمختلف الكليات وفقاً للحدود الدنيا التي أقرّها الأعلى للجامعات سلفا، مع التأكيد على التزام الجامعات بقرارات الوزارة فيما يتعلق بأعمال القبول.

في سياق آخر يترقب آلاف الطلاب نتيجة المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامة 2022، من تنسيق الجامعات الحكومية بحد أدنى 50% من المجموع الكلي، والمتوقع إعلانها خلال الساعات المقبلة.