«كرم الأسوانيين ينافس الشراقوة».. رجل يسقي ركاب القطار المميز «90»

يُشاع عن أهل محافظة الشرقية أنهم عزموا ركاب قطار على ولائم الطعام، أما الآن فقد امتد هذا الكرم من شمال مصر إلى جنوبها وتحديدا في أسوان، وهو ما ظهر خلال الساعات الماضية، حيث انتشرت صورة لرجل أسواني من أهالي قرية الطوناب التابعة للوحدة المحلية لمركز إدفو، وهو يحمل في يديه «كولمان» مياه باردة وكان يسقي ركاب القطار المميز رقم «90» الذي توقف أمام القرية ما بين محطتي قطار.

موقف شهم

بدأت القصة بتوقف القطار «90» المميز «تحيا مصر» القادم من القاهرة، في نهار اليوم، أمام قرية الطوناب، وطلب بعض الركاب مياه، وسارع هذا الرجل الأسواني إلى منزله ليملأ كولمان مياه بالمياه المثلجة، حاملا بيده كوب ماء من الألومنيوم ويوزع المياه على الركاب، وهو ما جعل البعض من ركاب القطار يصورونه ويوثقون هذا الأمر، ليؤكدوا طيبة وكرم أهل أسوان، ونشر بعضهم الصور على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك».

الأهالي يشكرون أبناء أسوان

وانتشر هذا المنشور سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عدد كبير منهم على واقعة سقي ركاب قطار 90 وكتبوا «شكراً جزيلا أهل أسوان الكرماء»، وعلق آخرون «جزاك الله خيراً»، كما دعا عدد كبير لهذا الرجل بأن يبارك الله فيه وفي ذريته.

تغيير عربات 90

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت خلال العام الماضي عن تغيير عربات قطار 90 و91 المميزة لتصبح عربات درجة ثالثة عادية، وذلك اعتبارا من 2021/8/1، كما أعلنت عن زيادة التسعيرة للضعف، موضحة أن الغرامة داخل العربات بدون تذكرة 20 جنيهاً.