داعية إسلامي: «اللي معاه قرش محيره يكفل طفلين يتيمين أو يساعد أسرة فقيرة»

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر، إن البعض يردد عبارة سيئة: «الناس تقولك اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره»، ورد عليهم بأن الأكباد الجائعة أولى بالصدقة، موجهًا رسالة لمرددي تلك العبارة: «اللي معاه قرش محيره تشوف أفضل طفلين يتيمين تكفلهم، شوف أسرة فقيرة عندها تعفف عزة ساعدها، شوف كام مريض مساكين محتاجين روشتة الدوا ساعدهم بها»، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، على شاشة «dmc».

السعادة تكمن بالإنفاق على المحتاج واليتيم

وأضاف «عبد المعز»، أن الإنسان عندما يتكفل بالإنفاق على يتيم أو محتاج سيشعر بمعنى السعادة، «شوف بقى السعادة اللي هتعيش بيها لما تعمل كده، الحمد لله معظمنا شعر بهذا، تشوف واحد مستريح ماليا وراكب أحدث عربيات واحسن لبس وساعات، وتقوله مالك مكروب ليه يقولك هي بالفلوس، لا هي براحة البال ساعد الناس وشوف راحة البال والسعادة اللي هتكون فيها من هذا العمل»، مناشدًا المواطنين بالاتجاه نحو أعمال الخير والتصدق على الفقراء في ظل هذه الظروف.

رضا الوالدين وخاصة الأم أغلى شيء على الانسان في الدنيا

من ناحية أخرى، ذكر الداعية الإسلامي، والعالم بالأزهر الشريف، أن رضا الوالدين، خاصة الأم، أغلى أمر على الانسان في الدنيا، والوالدان والأقربون ثم اليتامى والمساكين أول باب للإنفاق في سبيل الله، مطالبا كل من تُقبل عليه الدنيا بالإنفاق في الخير وفى سبيل الله، «كل شخص يريد تحقيق كرم الله عليه أن يضع الدنيا في يده وليس في قلبه، اللي عاوز بنا يكرمه يحط الدنيا في أيده مش قلبه وإذا جاءت إليك الدنيا ضعها في يدك وأنفق بها على الناس»

وتابع: «عمالين ندعو الله يدخلنا الجنة بالفضل وليس العدل بالإحسان وليس الحساب وأنتم تتكلمون عن الحقوق، لأن مهما نعمل من طاعات فهي لا تساوى نعمة واحدة من نعم الله».