شاب يهاجم الأمير أندرو خلال الموكب الجنائزي للملكة إليزابيث: «عجوز ومريض»

تعرض الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث إلى هجوم من قبل أحد المحتجين، خلال مشاركته في الموكب الجنائزي لوالدته الملكة الراحلة اليوم.

وظهر دوق يورك، يسير وراء نعش والدته الملكة في إدنبرة بزي مدني، بينما ظهر أشقائه تشارلز، وآنا، وإدوارد بزي عسكري فخري.

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وعبر الموكب الجنائزي للملكة إليزابيث الثانية وسط العاصمة الاسكتلندية يقوده الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، محاطًا بشقيقيه أندرو وإدوارد وشقيقته آنا.

A man was led away by police for heckling Prince Andrew today. We're not even allowed to protest princes who pay off their rape accusers with our money now. The mask on the fascist state is slipping.pic.twitter.com/cmczZST8zZ — Council Estate Socialism (@RickyDHale) September 12, 2022

واعترض أحد المواطنين الموكب، وصاح بصوت عال، موجهًا حديثه للأمير أندرو: « أنت رجل عجوز مريض»، قبل أن تسارع الشرطة باعتقاله، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

الشرطة إعتقلت مهاجم الأمير آندرو

واقتادت الشرطة المحتج بعيدًا، وهو مستمر فى الصراخ فى الوقت الذي هتف فيه المشيعون «حفظ الله الملك».

وأعلنت شرطة اسكتلندا، أنها اعتقلت الشاب المحتج، البالغ من العمر 22 عامًا بتهمة «انتهاك السلام».

Somebody yells out, “Andrew, you’re a sick old man” to Prince Andrew, who is walking behind Queen Elizabeth’s coffin pic.twitter.com/M6DsyuPLXR — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 12, 2022

وكان قصر باكنجهام، أعلن في يناير الماضى، تجريد نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وامتيازاته الملكية على خلفية اتهامه بالاغتصاب.