شاب يهاجم الأمير أندرو خلال الموكب الجنائزي للملكة إليزابيث: «عجوز ومريض»

تعرض الأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث إلى هجوم من قبل أحد المحتجين، خلال مشاركته في الموكب الجنائزي لوالدته الملكة الراحلة اليوم.

وظهر دوق يورك، يسير وراء نعش والدته الملكة في إدنبرة بزي مدني، بينما ظهر أشقائه تشارلز، وآنا، وإدوارد بزي عسكري فخري.

وعبر الموكب الجنائزي للملكة إليزابيث الثانية وسط العاصمة الاسكتلندية يقوده الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، محاطًا بشقيقيه أندرو وإدوارد وشقيقته آنا.

A man was led away by police for heckling Prince Andrew today. We're not even allowed to protest princes who pay off their rape accusers with our money now. The mask on the fascist state is slipping.pic.twitter.com/cmczZST8zZ