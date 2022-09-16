غلق 16 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية.. وإعادة فتح 10 بعد تقنين الأوضاع

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية كثفت حملاتها خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تنفيذ 16 قرار غلق منشآت صحية مخالفة، وإعادة فتح 10 منشآت بعد تقنين أوضاعها وفق الاشتراطات الصحية اللازمة، فيما جرى إصدار تراخيص لـ 30 منشأة خاصة جديدة.

مكين: تعقب جميع المراكز الصحية المخالفة

وأشاد «مكين»، في بيان، بجهود إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد، في تعقب جميع المراكز الصحية والمنشآت الطبية المخالفة لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، وتشديد الرقابة على المنشآت الطبية وعدم التهاون مع المخالفين.

حملات استهدفت 135 منشأة صحية

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إنه جرى شن حملات وجولات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت نحو 135 منشأة صحية خاصة على مستوى جميع مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وتضمنت 57 عيادة خاصة، 12 مستشفى وعيادة تخصصية، ونحو 39 من المراكز الطبية والمعامل.

وأضاف أن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.