إيقاف إجراء عملية ختان لــ3 فتيات في دار السلام بسوهاج

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، من إيقاف عملية إجراء ختان لثلاث فتيات شقيقات، كان مقرر إجراء عملية الختان لهن، وذلك عقب ورود بلاغ عبر خط نجدة الطفل، وتبين أن الفتيات الثلاثة تتراوح أعمارهن ما بين 10 و14 سنة.

تعهد وإقرار على ولي الأمر

وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل في دار السلام باستدعاء ولي أمر الفتيات إلى مقر اللجنة، وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليه بعدم إجراء الختان للطفلتين في أي وقت، وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه في حال نيته إجراء عملية الختان بعد توقيعه الإقرارات، سيتم عمل مذكرة وتسليم الواقعة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا.

التوعية بأضرار ختان الإناث

وقامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار هذه العادة على الحالة النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.

وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بالإبلاغ عن أي حالات متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000، أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، أو التواصل على رسائل صفحة اللجنة على «فيس بوك».