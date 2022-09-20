النيابة التونسية تتحفظ على نائب رئيس حزب النهضة للمثول أمام القضاء

قررت النيابة التونسية التحفظ على نائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، في قضية تسفير الشباب إلى مناطق التوتر، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كان العريض يتولى وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2013، وقررت النيابة التونسية، أنْ يمثُل العريض أمام قاضي التحقيق، غدًا الأربعاء، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

استدعاء الغنوشي في 19 يوليو الماضي

وفي وقت سابق، استدعت فرقة مكافحة الإرهاب، العريض والغنوشي بعدما تردد اسم حركة النهضة، في تحقيقاتٍ مع عناصر إرهابية تم استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر.

كما شملت التحقيقات نائبين عن حزب النهضة، الحبيب اللوز ، ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة سيفاكس الخاصة للطيران، وفقًا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وكانت السلطات التونسية، استدعت في 19 يوليو الماضي، رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد. ويواجه الغنوشي اتهامات تتعلق بالإرهاب، ودوره في تسفير إرهابيين إلى سوريا والعراق، وفقًا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

القضاء التونسي يمنع الغنوشي من السفر

كانت السلطات التونسية، أعلنت في وقت سابق أنّ قضاء مكافحة الإرهاب، أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، بينهم رئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي ورئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي.

وفي 27 يونيو الماضي، منع قضاء تونس في قرار، الغنوشي، من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.

وفي وقت سابق، قدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية، أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق، خلال السنوات الـ10 الماضية، للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، ومنها تنظيم «داعش» الإرهابي.