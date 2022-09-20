«النقل» تعلن طرح كراسة الشروط لتصميم وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجستي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، بدء طرح كراسة الشروط والمواصفات لتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل ونقل الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات المواني الجافة والمناطق اللوجيستية، وتعظيم المشاركة بين القطاع العام والخاص.

وأوضح البيان، أن التحالفاتي التي تم تأهيلها لطرح كراسة الشروط عليها، هي:

MSC -1

2- تحالف السويدى إلكتريك

3- CEVA Logistics -CMA CGM- تحالف موانئ أبوظبى- أوراسكوم للإنشاءات

4- تحالف Bollore-Meridiam

وجدير بالذكر، أن مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بالعاشر من رمضان، سيقام على مساحة 250 فدانا، سيخصص منها 60 فدانا لإقامة الميناء الجاف، و190 فدانا لإقامة المركز اللوجستي.