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الحزب الديمقراطي الإيطالي يعترف بخسارة الانتخابات التشريعية بإيطاليا

كتب:

حسن رمضان
02:01 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
مراكز اقتراع في إيطاليا-صورة أرشيفية

مراكز اقتراع في إيطاليا-صورة أرشيفية

اعترف «الحزب الديمقراطي» الإيطالي، بخسارة الانتخابات التشريعية المبكرة، معلنا انتقاله إلى صفوف المعارضة.

وشهدت إيطاليا، أمس الأحد، انتخابات تشريعية مبكرة بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس وزراء البلاد السابق ماريو دراجي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

50 مليون إيطالي يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

وأمس الأحد، دُعي أكثر من 50 مليون إيطالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لانتخاب برلمان جديد، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

أقصى اليمين الإيطالي يستعد لإعلان فوزه في الانتخابات التشريعية

من جانبه، يستعد أقصى اليمين برئاسة جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «أخوة إيطاليا» أو «فراتيلي ديتاليا» لإعلان فوزه في الانتخابات التشريعية الإيطالية.

وفي وقت سابق، أشارت استطلاعات رأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، إلى فوز حزب «فراتيلي ديتاليا» بقيادة ميلوني بالانتخابات التشريعية في إيطاليا، في حدث غير مسبوق منذ عام 1945، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

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فوز حزب «إخوة إيطاليا» بقيادة جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية
بقلم حسن رمضان