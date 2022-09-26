مرض ابنها دفعها لتأسيس قرية لرعاية ذوي الهمم.. حكاية أم حولت المحنة لـ«منحة»

38 عاما مرت على قصة ألمها، حينما اكتشفت مرض ابنها وأنه من ذوي الإعاقة لكنها لم تيأس وفكرت في تحويل المحنة إلى منحة، حتى ترشحت لجائزة نوبل للسلام بفضل رعايتها لذوي الهمم، هي الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب ومؤسسة قرية الأمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وأول سيدة مصرية ترشح لجائزة نوبل للسلام عام 2005.

قالت عضو مجلس النواب ومؤسسة قرية الأمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قضية الإعاقة اختلفت تماما الآن، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بذوى الاحتياجات الخاصة بإصدار قوانين خاصة، وأصبحنا نراهم في كل مكان في المجتمع.

وأشارت «ثابت» إلى رحلتها مع ابنها «ماجد» من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين رضوى حسن ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»: «تعرضت لصدمة كبيرة منذ 38 عاما عندما اكتشفت أن ابنى ماجد كفيف، خاصة إنه ابنى الثاني، وكان عندي الوعي والخبرة من ابني الأول، وعرفت إن ماجد عنده مشكلة وبحاجة للتدخل الطبي».

طموح الأم وحالة الطفل

وتابعت الدكتورة ندى ثابت: «في بداية رحلة العلاج، أخبرني الأطباء بأن أعامله كقط أو كلب، وبأنه لا يمكنني أن أفعل له شيء، وقد أثارني كلامهم هذا كثيرا، فهو مهما كان ابني الذي يتحدثون عنه، ولما كمل سنتين ونص وصلت لقمة اليأس وكنت سايبة ابني في الأوضة بيلعب ودخلت أشيله ولاقيت عينه بتتحرك معايا، وحسيت إنه شايفني، رغم أن كل الدكاترة قالولي إنه أعمى ومش هيشوف، وكانت رسالة بتقولي اهتمي بيه وحبيه واقبليه زي ما هو، ربنا مابيديش عطية ناقصة، ربنا دايمًا هداياه وعطاياه كاملة، الطفل ده لازم يتعلّم زي أخوه بالظبط، وبدأت رحلتي معاه لتعليمه».

قرية الأمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضحت الدكتورة ندى ثابت، أنه في عام 2000 بدأت التفكير في بناء قرية الأمل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم المتخصصون برعاية الأطفال بتعليم الأطفال الأنشطة المختلفة، وكيفية التعامل مع بعضهم البعض: «نعمل على تطوير مهارات الأطفال التخاطبية، والأشغال الفنية ووضع روتين عمل لهم يتمكنوا من خلاله بالتعبير عن احتياجاتهم».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.