علوم الملاحة والفضاء: تخريج أول دفعة على مستوى الشرق الأوسط العام المقبل

قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، إن الاستثمار في الثروة البشرية هو الأفضل في الفترة الراهنة وامتلاك مصر لعلوم الفضاء هو أحد أهداف الكلية لإعداد كوادر بشرية لها خبرة وتعليم جيد في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الفضائية بشكل عام، لافتا إلى أن الكلية تقدم برنامج علوم الفضاء التطبيقية والملاحة.

العنصر البشري وعلوم الفضاء

وأوضح «شلبية» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن الدولة فكرت في إنشاء الكلية من أجل توفير الخبراء لوكالة الفضاء المصري والأفريقية، مؤكدًا أن العنصر البشري له أهمية كبيرة في إدارة المشروعات والبرامج الطموحة في علوم الفضاء تهدف مصر إلي التميز بها، من خلال خريج متخصص وليس خريج نظام تعليمي لا يعرف علوم الفضاء واضطر لتحويل نظام دراسته.

علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

وأشار الدكتور أسامة شلبية، إلى تخريج أول دفعة بشهادة تمنح لأول مرة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط ببكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء العام الدراسي المقبل، إذ أن الدراسة بالكلية مدتها 5 سنوات دراسية.

وذكر أن المنهج الدراسي للبرنامج مميز عن طريق تدريس الخطوط العريضة للدورات الدراسية بالنظم العالمية لأقمار الملاحة في الاعتبار، ويعتبر هذا المنهج ثمرة جهود جادة على الصعيد العالمي للأخذ بعلوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، باعتبارها تخصصاً جامعياً قائماً بذاته في المناهج الدراسية الجامعية فهو النتيجة الفريدة من نوعها لمداولات حلقات العمل الإقليمية.