ممدوح غراب: تجهيز غرف إيواء لاستقبال مهرجان الشرقية للخيول العربية

انطلقت فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 26، المقرر أن يستمر حتى غدًا الجمعة، وافتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهرجان بأرض الفروسية في مركز بلبيس.

انطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية

جاء ذلك بحضور أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة، ونادي الشرطة الرياضي، والهيئة العامة لقصور الثقافة ووفود عربية، وعدد من المسؤولين بالأجهزة التنفيذية والمديريات بالشرقية.

تنشيط صناعة السياحة

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مهرجان الخيول العربية يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، لافتًا إلى أن الشرقية من المحافظات الرائدة في مجال تربية الخيول.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية جرى تجهيز أرض الفروسية في بلبيس على قدم وساق لإقامة المهرجان لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات.

وقال «غراب»، إن مهرجان الخيول العربية اليوم يعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة.

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين الجهات المختصة في المحافظة لضمان تنظيم مهرجان ناجحا يعود بالنفع على المربين والمحافظة والمجتمع ككل، وأنه قبل استقبال الخيول المشاركة تم تجهيز غرف إيواء مجهزة «بوكسات»، لتسكين الخيول بها، والتأكد من الانتهاء من الاستعدادات للمهرجان.