أسواق أفريقيا تتصدر اهتمامات المصدرين المصريين في 2022

تصدرت الأسواق الأفريقية قائمة اهتمامات المصدرين المصريين خلال العام الجاري، وهو ما يأتي في إطار تحركات حكومية تستهدف زيادة التجارة مع دول القارة السمراء، وكشفت بيانات عدد من المجالس التصديرية أن الأسواق الأفريقية حازت على عدد ضخم من البعثات التجارية خلال 2022.

وتنوعت بعثات المصدرين خلال العام الجاري، لتشمل أغلب القطاعات التصديرية، لتتنوع بداية من الكيماويات والأسمدة، وإلى الصناعات الغذائية والهندسية ومواد البناء، وحتى الآثاث.

بعثة تجارية للمجلس التصديري لمواد البناء إلى كينيا

ويستعد المجلس التصديري لمواد البناء لإطلاق بعثة تجارية، بمشاركة المجلس التصديري للكيماويات وجهاز التمثيل التجاري، إلى كينيا، الأسبوع المقبل، والتي تستمر حتى يوم 8 أكتوبر، وبحسب المجلس فإن البعثة التي ستكون تحت رعاية بنك مصر كجهة تمويلية تستهدف عقد جلسات ثنائية بين المصدرين المصريين والمستوردين في كينيا، وزيارة جهات حكومية، فضلا عن عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال، بهدف إبرام تعاقدات تصديرية جديدة، وزيادة حجم التجارة.

تأتي بعثة المجلس التصديري لمواد البناء، عقب أيام من بعثة أطلقها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم، المجلس التصديري للأثاث إلى تنزانيا.

بعثة «تصدير الأثاث» تختتم زيارتها إلى تنزانيا

وضمت بعثة "تصدير الأثاث" عدداً من الشركات المصدرة والراغبة في اختراق أسواق أفريقيا، بجانب العديد من الجهات منها جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجمعية المصدرين المصريين، وشهدت عقد لقاءات مع كبار المستوردين، وسلاسل البيع، تجار التجزئة، ومعارض الأثاث، بجانب مصممي الديكور الداخلي، ومطوري المشروعات، وشركات البناء، ومنصات البيع الافتراضية، وإدارات الفنادق ومديري المشتريات.

قبل بعثة قطاعي الأثاث ومواد البناء، شهد الربع الأول من العام الجاري تحركات موسعة من جانب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، الذي أطلق بعثة إلى إلى كينيا، في يناير الماضي، تم خلالها عقد لقاءات مكثفة مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية العاملة في السوق الكينية، كما شارك المجلس في مارس الماضي ضمن الوفد المصري إلى جيبوتي، والذي زار الدولة الأفريقية لبحث إمكانية توفير احتياجات السوق الجيبوتي من المنتجات الغذائية، فيما أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية بعثة تجارية إلى أنجولا في يونيو الماضي.