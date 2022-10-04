ضبط شاب ادعى المرض لسرقة مخزن مستشفى شربين المركزي بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، القبض على شاب ادعى أنه مريض ودخل مستشفى شربين المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وعقب دخوله المستشفى حاول سرقة مخزن المستشفى عن طريق كسر القفل الحديدي الخاص بالمخزن، وتمكن أمن المستشفى من القبض عليه ومعه أدوات طبية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين، يفيد بورود بلاغا من مستشفى شربين المركزي، بادعاء شاب المرض ورغبته في توقيع الكشف الطبي عليه، وبعد دخوله المستشفى توجه إلى مخزن المستشفى وكسر القفل الحديدي الخاص بالمخزن، وتمكن أفراد الأمن الإداري بالمستشفى من الإمساك به.

سرقة مخزن مستشفى

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ والفحص تبين قيام «محمد ع. س.»، 27 سنة، نجار، ومقيم عزبة «الجزار»، بادعاء المرض وتوقيع الكشف الطبي عليه، وقام بكسر القفل الحديدي الخاص بالباب الخارجي لمخزن المستشفى، والكائن بالطابق الأرضي لمحاولة سـرقة «10 سماعات طبية، جهاز تعقيم، ومسامير طبية للعمليات الجراحية، 2 ماتور مروحة، وكرسي طبي متحرك».

القبض على الشاب

وأثناء خروجه تمكن أفراد الأمن من ضبطه وبحوزته المضبوطات السابقة، وبسؤال كلا من «عمرو ع. ع.»، 42 سنة، مدير المستشفى، ومقيم بندر شربين، و«أحمد ع.»، فرد أمن بالمستشفى، أيدا ذات المضمون، وأضاف الأول بأنه لا يوجد ثمة نقص بالعهدة، وأن ذلك لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى.

بمواجهة المتهم اعترف في محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، وتبين وجود كسر بقفل المخزن وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.