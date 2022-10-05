«طب قنا» يشارك بالمؤتمر العالمي لجراحة العظام في كوالا لامبور بـ5 أبحاث

شارك قسم جراحة العظام بكلية طب جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بخمسة أبحاث في المؤتمر الثاني والأربعين للجمعية العالمية لجراحة العظام، والمقام بالعاصمة الماليزية كوالا لامبور، أحد أهم المؤتمرات العالمية لجراحة العظام.

المؤتمر العالمي في كوالا لامبور

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، تضمنت الأبحاث، علاج مشكلات الفقرات، وطرق جديدة لإصلاح تشوهات الساقين في الأطفال ومشكلات مفصل الركبة، الطرق المستحدثة في علاج كسور عظام الكوع والفخذ.

الفريق المشارك في الأبحاث التي قدمت في المؤتمر

وألقى الأبحاث الدكتور سيد عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام، وشارك بإعداد الأبحاث، كل من الدكتور حمدي تمام، والدكتور محمد فتحي، والدكتور علي أحمد والدكتور خالد مسلم، والدكتور حسام عطية، والدكتور أحمد خيري، والدكتور عماد حمدي بقسم العظام بطب قنا.

جدير بالذكر، أن طب قنا ضيف دائم على هذا المؤتمر، الذي يقام كل عام في إحدى دول العالم، وتستضيفه مصر بعد غياب في دورته المقبلة في ديسمبر 2023.