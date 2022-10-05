انتعاش جديد لإيجار شقق المصايف بالإسكندرية بسبب الإجازة.. أعرف السعر

شهدت شقق المصايف المفروشة التي يتم تأجيرها على كورنيش الإسكندرية، انتعاشة جديدة في حركة الإيجار بعد ركود شهدته منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب وجود عطلة لمدة 3 أيام متتالية، تبدأ من غد وحتى يوم السبت، بسبب ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف وبينهما عطلة نهاية الأسبوع.

وقال محمد مخلوف، سمسار شقق بالإسكندرية، إن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الآونة الحالية مع تأخر دخول المدارس في مطلع أكتوبر، تسبب في استمرار موسم تأجير الشقق المفروشة في الإسكندرية للمصطافين حتى منتصف سبتمبر الماضي قبل أن تهدأ الأمور بشكل ملحوظ.

انخفاض في إيجار شقق المصيف بـ25% منذ منتصف سبتمبر

وأضاف مخلوف لـ«الوطن»، أن انخفاض معدلات إشغالات الشقق خلال الآونة الأخيرة منذ منتصف سبتمبر وحتى اليوم نتج عنه انخفاض أسعار تأجير الشقق بنسبة 25% عن سعر ذروة المصيف، لافتًا إلى عودة الأسعار لذروتها مجددا بدءًا من غد الخميس نظرًا لوجود 3 أيام إجازة.

إجازة 3 أيام ترفع من أسعار الشقق

وتوقع سمسار شقق بالإسكندرية توافد عدد كبير من المصطافين والأسر التي ترغب في تأجير الشقق بدءًا من غد وحتى يوم السبت المقبل لاستغلال فترة إجازة المولد النبوي وانتصار أكتوبر، وهو الأمر الذي يعتبره أصحاب الشقق امتدادًا لموسم الصيف.

سعر شقق المصيف في الإسكندرية خلال إجازة المولد النبوي

وأشار إلى أن أسعار الشقق التي يوفرها للمستأجرين تبدأ من 750 إلى 1200 جنيه في الليلة وهي مناطق المندرة بحري والعصافرة، حيث تتباين الأسعار وفقا لحجم الشقة ومدى الفرش بداخلها وارتفاعها وإذا كانت مواجهة للبحر أو شارع جانبي.