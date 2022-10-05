رئيس «العربية للعلوم الإدارية» يشيد بدور الحكومة في خلق فرص عمل جديدة

أشاد مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية والمالية، بالدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في خلق فرص عمل جديدة لتعليم وتطوير وتدريب الشباب في مختلف المجالات، مشددا على أنَّ الأكاديمية العربية ستبقى دائمًا جهة داعمة للتطوير.

نتفهم التحديات التي يواجهها شبابنا

وأضاف «هديب»: «نحن نتفهم التحديات التي يواجهها شبابنا اليوم في العديد من القطاعات تم بناء الأكاديمية العربية لـ العلوم الإدارية والمصرفية لإلهام العقول الطموحة وتمكين الأفراد والمؤسسات من ذوي الكفاءات العالية، مضيفًا أنَّ الأكاديمية منارة للعلم والمعرفة باعتبارها منظمة رائدة متخصصة في التعليم والتدريب والاستشارات، إذ أنها تقدم شهادات أكاديمية ومهنية مرموقة.

نسعى لخلق بيئة مواتية لدعم وإلهام المهنيين الشباب

وأكّد أنَّ الأكاديمية تسعى لخلق بيئة مواتية لدعم وإلهام المهنيين الشباب والأفراد المشاركين في هذه القطاعات لمساعدتهم علي رفع قدراتهم وتحقيق أحلامهم، مبينًا أنَّ المهمة الأساسية للأكاديمية هي إعداد كوادر بشرية قادرة على الابتكار والتأثير المستدام في جميع الأعمال وذلك من خلال برامج متطورة موجهة للباحثين والمهنيين الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا وخارجها.

جاء ذلك في حفل تخرج طلاب الدراسات العليا 2022 برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور محمد الأتربي رئيس المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد كمال مدير البرامج العالمية ورئيس الشراكات الأكاديمية للأسواق في ـوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا.