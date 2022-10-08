فوز الفريق المصري للبنين 5-1 على المغرب في دوري شمال إفريقيا للمدارس

أقيم بملعب 30 يونيو، اليوم، مباراتان الأولى: بين الفريقين المصري المغربي للبنين، والثانية بين نفس الفريقين للبنات، في اليوم الثاني لبطولة دوري شمال إفريقيا للمدارس وفاز فريق البنين المصري 5-1، بينما فاز الفريق المغربي للبنات أسفرت 3-1.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن غدًا اليوم الثالث من البطولة، ستقام على ملعب استاد 30 يونيو، 4 مباريات، مدارس بنين سواده الإعدادية المصرية، وهيدي عيادي صفاقس التونسية، وبلاويش بومرديس الجزائرية.

تذاع المبارايات على قناة «نايل سبورت»

كما تقام مباريات فريق مدارس البنات، ماجدة الصيرفي المصرية، وعروي سوسة التونسية، وابن بطوطة عين دفلة الجزائرية، وتذاع المباريات علي قناة «نايل سبورت»، غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا، والثانية عشر ظهرًا.

يذكر أن هذه البطولة يتبناها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعي نحو تطوير قدرات الشباب في كرة القدم، واكتشاف الموهوبين منهم.