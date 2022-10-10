حادث دهس في «كولورادو» يسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين

لقي شخص مصرعه، وأصيب 7 آخرين، جراء حادث دهس متعمد بالقرب من حانة في ولاية «كولورادو» الأمريكية الواقعة غربي البلاد، وقالت صحيفة «هاف بوست» الأمريكية، إن شاحنة صغيرة مرت فوق مجموعة من الأشخاص خارج حانة في الولاية صباح أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الإخبارية الروسية.

السائق والضحايا تشاجروا قبل الحادث

وتشتبه السلطات الأمنية، في أن تصرفات السائق كانت متعمدة، وأشار مكتب شرطة «مقاطعة جيفرسون»، إلى اعتقال السائق يدعى روبن ماركيز «29 عامًا» وراكب إرنستو أفيلا «25 عامًا» بعد الحادث في حوالي الساعة 1:40 صباح أمس الأحد في مدينة «جولدن» غرب دنفر.

وعقب الحادث، أعلنت الحانة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستغلق أبوابها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن السلطات الأمنية تعتقد أن السائق والضحايا قد تشاجروا قبل الحادث.

وفي وقت سابق، قام حراس الحانة، بفض مشاجرة في الخارج بين المشتبه بهما وبعض الضحايا، وقال مكتب العمدة إن المشتبه بهم صعدوا إلى الشاحنة، وخرجوا من مكان لوقوف السيارات أمام الحانة وقادوا الشاحنة باتجاه الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

سائق الشاحنة يواجه تهما تشمل القتل من الدرجة الأولى

ويواجه السائق تهما تشمل القتل من الدرجة الأولى و3 تهم بالاعتداء من الدرجة الأولى و3 تهم بالاعتداء من الدرجة الثانية، فيما يواجه صاحب الشاحنة اتهامات بالاشتراك في جريمة قتل من الدرجة الأولى، والاشتراك في الاعتداء من الدرجة الثانية والاعتداء من الدرجة الأولى، فيما لم توجه اتهامات إلى راكب آخر، تواجد في الشاحنة.