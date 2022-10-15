مؤسسة خيرية تتبنى إعادة إعمار البيوت لغير القادرين بالسويس.. «الخير فينا»

إعمار بيوت غير القادرين وستر الأسر، من الأهداف التي تتبناها مؤسسة ابدأ بمحافظة السويس، حيث تنفذ مشروعاتها بعد دراسة الحالات التي تحتاج لمساعدات عاجلة، وذلك من خلال التعاون مع القادرين في المجتمع.

إعمار البيوت في السويس

وقال المهندس حمدي صديق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابدأ بالسويس، إن الحالات التي تحتاج إلى إعمار منازلها يتم اختيارها من أصحاب الأمراض المستعصية والأسر غير القادرة على الكسب، حيث يتم إعمار البيت من الأساسات وحتى التشطيب والفرش والمرافق وجميع متطلبات الإعمار، لأن هدف المؤسسة هو ستر الأسر.

وأضاف «حمدي» لـ«الوطن»، إنه يتم التعامل فقط مع المنازل التي لها أوراق رسمية، ومقامة على أراض قانونية وليست وضع يد أو مخالفة.

وتابع رئيس مؤسسة ابدأ، إنه عندما تولى أمر إعمار أحد البيوت بالسويس، كان صاحب المنزل قعيداً، ولديه ابن مدمن، وخلال بداية إعمار منزله كان يتعامل مع «الصنايعية» والعاملين في المنزل بشكل سيئ، ومع مرور الوقت وأثناء مرحلة توصيل المرافق من المياه والكهرباء وغيرها، بدأ يساعدنا في العمل، وطلب منها مساعدته في العلاج من الإدمان.

حالات صعبة في السويس

وأردف «حمدي» أنه من ضمن الحالات الصعبة التي مرت عليه، كان منزل فتاتين يتيمتين تعيشان في دون زواج، ولسوء حالة المنزل كان يحتوي على عدة ثعابين، مضيفا «بفضل الله وبنية وهدف أن أفضل الصدقات هي الستر، تم إعمار المنزل وأصبح صالحا للمعيشة الآدمية».