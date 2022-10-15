589 غرفة جديدة في فندقين صديقين للبيئة بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

3 أسابيع وتنطلق القمة رقم 27 للتغيرات المناخية بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف دول العالم يتناقشون في قضايا تتعلق بآثار البيئة على المناخ، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير فنادق شرم الشيخ، لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكد في تصريح صحفي أنه جرى تجهيز أكثر من 40 ألف غرفة سياحية بشرم الشيخ قبل انعقاد القمة، وقال إنه جرى الانتهاء من توصيل الإنترنت فائق السرعة للفنادق.

589 غرفة جديدة في شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، فندقي ميراكي، وصن رايز وايت هيلز، بطاقة 589 غرفة، موضحا أن الفندقين صديقين للبيئة، وجري تصميمها بشكل يليق باستضافة مدينة السلام قمة المناخ.

من جهته، قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، المالكة للفندقين، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة ان تكون فنادق شرم الشيخ واجهة مشرفة لمصر أمام السياح والوفود المشاركة في قمة المناخ، موضحا أن الفنادق حاصلة علي الشهادة البيئية، وجري تدريب الاطقم البشرية علي التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

قمة المناخ فرصة لإنعاش السياحة

وأكد حسام الشاعر لـ«الوطن» أن قمة المناخ أفضل ترويج سياحي لمصر بصفة عامة وشرم الشيخ بصفة خاصة، موضحا أن قمة المناخ سوف تروج للسياحة البيئية بشرم الشيخ بعد التحول للأخضر وتحويل فنادق شرم الشيخ إلى فنادق صديقة للبيئة ذات طابع خاص.

وتابع أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شدد خلال عدة لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ علي ضرورة تدريب العاملين علي حسن معاملة السياح والاهتمام بإدارة ملف المخلفات الصلبة وتوفير ملصقات داخل الفنادق لتوعية السياح والمشاركين في القمة.

جدير بالذكر أن الطاقة الفندقية لفندق منتجع التلال البيضاء (صن رايز وايت هيلز) 371 غرفة فندقية على أعلى مستوى فئة خمس نحوم، يقع عند رأس نصراني التي تتميز بوجود الشعب المرجانية والكائنات البحرية، أما طاقة منتجع ميراكي الفندقية 218 غرفة.