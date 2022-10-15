ضبط «نص دسة أشرار».. اقتحموا شقة شركة أدوية بالمنصورة وسرقوها

نوى سائق الانتقام بعد فصله من عمله في شركة أدوية، وجمع 5 من أصدقاء السوء وقرروا أن يقتحموا شقة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتي يحمل نسخة من المفتاح الخاص بها منذ أن كان يعمل في الشركة، ونفذوا مخططتهم، واقتحموا الشقة بالأسلحة النارية والبيضاء وسرقوا ما بها من مبالغ نقدية وأجهزة تليفون محمول، وهربوا إلى محافظة القليوبية لتتمكن مباحث الدقهلية من الوصول إليهم وضبط المسروقات، واعترفوا بكافة تفاصيل الواقعة في محضر التحقيقات.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من المدعو «كيرلس د.ر.»، 28 عامًا، مندوب مبيعات بإحدى شركات تجارة الأدوية، ومقرها أسيوط، ومقيم بمحافظة بنى سويف، أنه فوجئ أثناء تواجده بالسكن الخاص «شقة مستأجرة» رفقة زملائه، باقتحام 5 أشخاص الشقة أثناء نومهم وبحوزتهم أسلحة نارية، واستولوا على مبلغ 1.5 مليون جنيه ولاب توب و3 هاتف محمول متحصلات من عملاء الشركة.

تحرير محضر بالسرقة

وبسؤال كل من: «محمد ع. س.»، 29 سنة مندوب مبيعات بالشركة، ومقيم بأسيوط، و«إيهاب م. ر.»، سائق بالشركة ومقيم بنى سويف، أيدوا ذات المضمون، وأضافوا انه بتواجد 3عاملين بالشركة بمدينة 6 أكتوبر لاستلام أدوية خاصة بالشركة، وبسؤال مالك الشركة أكد ان المبلغ المالي لا يتعدى 130 ألف جنيه.

القبض على 6 متهمين

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الحادث كلا من «كامل ع. إ.»، 50 عامًا، سائق ومقيم محافظة أسيوط، و«جرجس ك.»، 31عامًا، سائق توك توك، «هاني هـ.» سائق ميكروباص مقيم محافظة القاهرة، «ماجد ع.» قهوجي مقيم القاهرة، و«مسعد ح.» نقاش مقيم محافظة المنيا و«وليد ف.»، بائع خردة مقيم محافظة الجيزة.

وتوصلت التحريات أن المتهم الأول استغل عمله بالشركة وقام بالاتفاق مع باقي المتهمين بعد أن أعطاهم نسخة من المفتاح كانت معه قبل أن يفصل من العمل.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهمين جميعًا وبمواجهتهم اقروا جميعا بارتكابهم الواقعة بتحريض من الأول والثاني، وارشدوا عن مبلغ 100الف جنيه ولاب توب و3موبايل وعن السلاح الناري المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.