إصابة 11 شخصا إثر تصادم سيارتين في كوم أمبو بأسوان

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى «كبوت» بقرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان إخطارا من مأمور مركز كوم أمبو يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى «كبوت»، ما أدى إلى إصابة 11 شخصاً بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ووجه الدكتور محمد الدخيلي، مدير مرفق إسعاف أسوان، بتوفير عدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث والوقوف على ملابساته، كما تم رفع حطام الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.