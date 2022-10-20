مواعيد فصل التيار الكهربائي الأسبوع المقبل في المنصورة.. تستمر 6 ساعات

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 22 أكتوبر حتى يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية لدى المواطنين.

مواعيد فصل التيار الكهربائي في المنصورة

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة هي:

يوم السبت الموافق 22 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع عبد الحي من الترعة - شارع الضرائب - امتداد النخلة من الصدر - شارع نبيل رستم والوحدة العربية من سندوب

وفي يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: شارع المعهد الديني من سندوب- منطقة مسجد الجمال من جيهان.

وفي يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع المستشفى العام- عزبة شكري وشارع عبد الواحد من سندوب.

وفي يوم الثلاثاء 25 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: امتداد شارع الجلاء من الثانوية- شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

وفي يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: شارع المدرسة الزخرفية- وشارع عويضة من سندوب.

وفي يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة هي: تقاطع آداب مع الترعة- وشارع الخليفة المأمون من سندوب.

مواعيد قطع الكهرباء يوم الاثنين

وذكرت أنه سيتم عمل صيانة على للوحة التوزيع يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر من الساعة 7 صباحا حتى 10 صباحا من نفس اليوم والمناطق التي سيتم الفصل عنها هي: مصنع الخشب الحبيبي والراتنجات بسندوب عزبة فاطمة هانم - منطقة سندوب

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.