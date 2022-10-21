الصور الأولى لحادث تصادم 4 سيارات على الطريق الزراعي بسوهاج

تنشر «الوطن» الصور الأولى لحادث تصادم 4 سيارات «2 ميكروباص» وسيارة «تمناية» وسيارة نقل على الطريق الزراعي الشرقي في دائرة مركز دار السلام جنوب شرقي سوهاج، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام، إثر حالة تصادم بين 4 سيارات مختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية أن الحادث بين 4 سيارات على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية نجوع مازن، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ومصرع 4 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

ووفقا للتحريات، جاءت أسماء المصابين في حادث سوهاج كالتالي: أحمد عبد العال محمد، 41 سنة، محمد عبد العال محمد، 41 سنة، مصاب بكسر بالساق اليمنى، إياد محمد عبد العال، 11 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجلاء عبد الشافي حسن، 38 سنة، مصابة بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وأبانوب فخري إبراهيم، 25 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، ومصرع أمنية محمود رضوان، 55 سنة، وتم نقلها إلى مستشفى جرجا العام، وياسر عيد أبو جعفر، 42 سنة، وتم نقله أيضا إلى مستشفى جرجا العام، وجثة لسيدة مجهولة تبلغ من العمر حوالي 50 عاما، وجرى نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.