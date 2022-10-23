إصابة 7 طلاب صدمتهم سيارة أثناء خروجهم من المدرسة بسوهاج.. و«التعليم» تتابع

أصيب 7 طلاب، صدمتهم سيارة ملاكي بمركز سوهاج، أثناء خروجهم من المدرسة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إخطار من النجدة بوقوع حادث تصادم بمركز شرطة سوهاج إذ صدمت سيارة ملاكي 7 طلاب أثناء خروجهم من إحدى المدارس الابتدائية بدائرة القسم، والتي تعمل فترة مسائية.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: فرحة أحمد ممدوح 9 سنوات، ومريم محمد عمر، 11 سنة، ومحمد محمود أحمد، 12 سنة، وسلمى مصطفى محمد، 7 سنوات، وعبد العزيز محمود محمد، 12 سنة، ويوسف محمود حمدي 11 سنة، وأحمد عبد الرحيم محمد، 9 سنوات، إذ صدمتهم سيارة ملاكي في شارع سيالة أولاد نصير.

وانتقلت سيارت إسعاف لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج التعليمى والذين تنوعت إصابتهم ما بين كسور وجروح، ووضع الطلاب تحت الرعاية الطبية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة «التربية والتعليم» للطلاب للمصابين

وتابع الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، حالة المصابين، وصرح لـ«الوطن»، أن حالتهم مستقرة حاليا وجرى خروج 2 منهم وسيتم توفير الرعاية للبقية.