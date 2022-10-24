مقرر «صناعة الحوار الوطني»: المؤتمر الاقتصادي فرصة ‏للاستماع لجميع الأطراف

قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة ‏الصناعة بالحوار الوطني، إن ملف الصناعة يعد أهم ‏نشاط اقتصادي تسعى الدولة لتحفيزه وتطويره، موضحًا أن الظروف ‏الاقتصادية والأزمات العالمية المتلاحقة منذ كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على اقتصاديات العالم كله.

وضع الاقتصاد المصري مازال تحت السيطرة

وأضاف ديمتري، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّه برغم الأزمات المتلاحقة عالميا إلا أن وضع الاقتصاد المصري مازال تحت السيطرة والجميع يتمنى أن ‏تمر هذه الفترة سريعا ويستعيد الاقتصاد المصري لعافيته في ‏أقرب وقت ممكن‎.‎

وتابع: المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد فرصة ‏جيدة للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالاقتصاد، والخروج ‏برؤية لمواجهة التحديات الموجودة، موضحًا أنّ الأزمة واضحه للجميع ولا ينكرها أحد، وهناك تحركات جيدة بالفعل من ‏كافة الجهات المعنية سواء في القطاع الخاص أو الحكومة.

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022

وتنطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022 الذي تنظِّمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

ويتضمن جدول أعمال فعاليات اليوم الثاني عددا من الموضوعات الهامة، منها مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وفرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع الخاص، ودعم بيئة الاستثمار الإجمالي والأجنبي في مصر، ودور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة.