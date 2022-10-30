عضو «القومي للمرأة»: سيدات مصر كسرن الحواجز ووصلن لمناصب قيادية مهمة

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن سيدات مصر حققن نجاحات كبيرة وكسرن الحواجز ووصلن لمناصب قيادية مهمة.

جاء ذلك أمس في فعاليات مؤتمر Tedex et tagammowomen للمرأة، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، وهو الحدث الأول من نوعه في مصر، والذي عُقد بالتعاون مع تيدجلوبال وتيديكس التجمع TEDxWomen، بحضور السفيرة منى عمر عضوة المجلس ومساعدة وزير الخارجية الأسبق ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، ووائل العياد مؤسس لقاء tedex et tagammowomen.

نشر أفكار وأصوات وتجارب نساء

وألقت السفيرة منى عمر كلمة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، عبَّرت خلالها عن سعادتها بتكوين شراكة مع TED GLOBAL وTEDxTagammo في المجلس في حدث هو الأول من نوعه في مصر هو TEDxWomen لنشر أفكار وأصوات وتجارب نساء وفتيات مصر المميزات الملهمات اللاتي أثبتن نجاحاتهن في مختلف المجالات ، وأشادت بفكرة TED التي وصلت للعالمية لاعتمادها على نشر الأفكار التى تستحق الانتشار، ونقل التجارب الإنسانية الحية وذلك لإيجاد حلول للمشاكل والأزمات التي يواجهها العالم، بالإضافة إلى تغيير وجهات النظر في كثير من الأمور المسلم بها خاصة في قضايا المرأة.

وأشادت السفيرة منى عمر بأهمية مبادرة TEDx Women وتخصيص جزء من برنامجهم للمرأة، وبشعارهم «حان الوقت»، مؤكدة أنه بالفعل قد حان الوقت أن تحصل المرأة على الفرصة كاملة لإثبات ذاتها وقدراتها، مضيفة أن تجربة المرأة المصرية بشكل عام هى تجربة شديدة الخصوصية وغنية في تفاصيلها وملهمة وخلاقة للتأقلم مع التحديات والتغلب عليها، والاستفادة منها لا تقتصر على ثقافة أو لغة أو حدود معينة.

دعم الفتيات والسيدات

كما أكدت عضوة المجلس أن المرأة المصرية كسرت الحواجز ووصلت لمناصب قيادية مهمة كثيرة ولأول مرة مثل مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي ومنصب محافظ ورئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومؤخرا وصلت لمنصات مجلس الدولة والنيابة العامة وغيرها من المناصب المهمة، وهذا بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة داعمة لدور المرأة ومكانتها.

وأضافت منى عمر أن الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، حريصة على دعم الفتيات والسيدات وقصص نجاحهن ونشرها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» كوسيلة لدعمهن والإشادة بهن ونشر أفكارهن للمجتمع لتعميم الاستفادة، مشيرة إلى برامج الاستثمار في الفتاة المصرية «نورة ودوي» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والتي جاءت في ظل اهتمام القيادة السياسية بالمرأة والفتاة ودعمهم إيمانا بأهمية تمكين المرأة.

واختتمت السفيرة منى عمر كلمتها بالحديث عن تجربتها الطويلة والمميز في مجال العمل الدبلوماسي، وما واجهته من تحديات وعقبال وكيف تغلبت عليها.

وشهد المؤتمر مشاركة 11 متحدثة مميزة من مختلف المجالات، وهن (نهاد أبو القمصان عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة المركز المصري لتنمية المرأة وماري لوي بشارة مصممة الأزياء ونائبة رئيس مجلس إدارة بشارة للأزياء ورئيسة المجلس المصرى للتصدير ومقرر لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة، وريم البسيوني، والإعلامية رضوى الشربينى وأنشطة في مجال دعم حقوق المرأة، ويسرا حمزة عضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، والإعلامية داليا أشرف مقدمة برامج على قناة DMC والمعيدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشيرين نيازي صاحبة ومسؤولة صفحة لتمكين المرأة، وآلاء مسعود خبيرة تنمية مهارات الأطفال ونادية جمال الدين ومروة علي والإعلامية ريهام عياد مقدمة محتوى على السوشيال ميديا.

واستعرضن قصص نجاحهن وما صادفنه من عقبات وتحديات وكيف تغلبن عليها.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية لجهود المجلس في العمل على تمكين المرأة المصرية.