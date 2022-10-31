مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة: شبكة الطوارئ والسلامة تحدد مكان المتصل آليا

قال اللواء أركان حرب، بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاعتماد على شبكة الألياف الضوئية والتوسّع فيها، جرى ربط مواقع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بإجمالي أطوال 32 ألف كيلو متر، على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لاستحداث تكنولوجيا متقدمة بنظام تراسل يوفر سرعات نقل بيانات فائقة القدرة بإجمالي تكلفة 18.6 مليار جنيه.

افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة

وأضاف مدير إدارة الإشارة، خلال كلمته في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المكون الرئيسي للشبكة، يتمثل في إنشاء منظومة حديثة لتلقي بلاغات المواطنين على رقم موحد، أسوة بالمنفذ في العديد من الدول، لاستيعاب جميع البلاغات وتحديد مكان المتصل آليا لأول مرة.

وتابع أنّه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، جرى ربط مواقع شبكات المحمول المدنية والشبكة الوطنية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بكابلات الألياف الضوئية، لترشيد مساحات الأراضي المستخدمة والتكلفة المالية.

تركيب وتشغيل 1936 موقعا

ولفت إلى أنّه جرى تركيب وتشغيل 1936 موقعا، بنسبة تغطية 91%، وهي نسبة عالية بشبكات المحمول، حيث ترتبط بتكثيفها واستكمالها بالزيادة السكانية والتوسع العمراني ومحاور الطرق الجديدة، ثم مركز التحكم الذي يتم افتتاحه اليوم ومن خلاله يتم التحكم بجميع مكونات الشبكة وإدارتها فنيا وتأمينيا، والتطبيقات المقدمة للجهات الحكومية، والذي جرى بناءه وتشغيله خلال 120 يوم عمل فقط.

انتهاء تنفيذ مركز السيطرة الرئيسي المتكامل

وتابع مدير الإشارة، أنّه جرى الانتهاء من تنفيذ مركز السيطرة الرئيسي المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار الانتهاء من 27 مركز سيطرة بالمحافظات أما عن مراكز السيطرة المتحركة، فجرى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مركز السيطرة المتحرك الرئيسي، ومستهدف 32 مركز سيطرة متحرك بالمحافظات، أما عن الجزء الثالث من مكونات الشبكة وهو المنصة الرقمية للتطبيقات، فجرى الانتهاء منها بنسبة 100% بغرض التكامل مع التطبيقات المستخدمة بالجهات الحكومية لعدم إهدار الإمكانيات.