«القابضة للكهرباء» تنظم ورشة عمل لمتدربين من 9 دول أفريقية في نيجيريا

نظمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورشة عمل في مجال الكهرباء للمستفيدين من تسعة دول أفريقية تابعة لاتحاد مرافق الطاقة في أفريقيا (APUA/ANCEE) بعنوان «تقييم ما بعد التدريب» بمدينة أبوجا بدولة نيجيريا، بالتعاون مع شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بأفريقيا واستضافة شركة NAPTIN النيجيرية.

تمويل من شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بأفريقيا

وأعلنت وزارة الكهرباء، في بيان أنه، في إطار التعاون مع دول القارة الأفريقية في مجال الاستشارات والتدريب لبناء القدرات ونقل وتبادل الخبرات، تم اختيار الشركة القابضة لكهرباء مصر من قبل شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بأفريقيا التابعة لاتحاد مرافق الطاقة في أفريقيا (APUA/ANCEE)، لتنفيذ ورشة عمل بعنوان «تقييم ما بعد التدريب» بمدينة أبوجا بنيجيريا، بتمويل من شبكة المراكز المتميزة في مجال الكهرباء بأفريقيا واستضافة شركة NAPTIN النيجيرية.

حضور ممثلين عن مراكز التدريب من 9 دول أفريقية

حضر ورشة العمل ممثلون عن مراكز التدريب المتميزة في مجال الكهرباء بافريقيا، من تسعة دول أفريقية (ساحل العاج، غانا، المغرب، زامبيا، كينيا، الجزائر، تونس، رواندا، نيجيريا)، بإجمالي 19 متدربا.

قياس العائد على الاستثمار من التدريب

وأشاد الحضور والمنظمون والمستضيفون بالمعلومات والمهارات المكتسبة في مجال تقييم ما بعد التدريب وقياس العائد على الاستثمار في التدريب، حيث تضمنت الورشة استعراض الطرق الحديثة لإعداد نماذج تقييم ما بعد التدريب وحالات دراسية وتطبيقية، بالإضافة إلى أنشطة متعددة بما يحقق الأهداف العامة لورشة العمل.

رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق أهداف التنمية

وذكرت وزارة الكهرباء، أن التدريب ضمن الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات، وبخاصة في مجال التدريب ما يساعد في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحقيق أهداف التنمية المرجوه في القارة الأفريقية .