«التعليم»: تعديل مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للسباحة لجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعديل مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للمدارس بنات للسباحة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، حرصا على مصلحة الطالبات.

مواعيد بطولة الجمهورية للسباحة

وقالت وزارة التعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إن بطولة الجمهورية للسباحة للمرحلة الابتدائية تقام السبت 5 نوفمبر 2022 بنادي السكة الحديد من الساعة 10 صباحا، والمرحلة الإعدادية السبت 5 نوفمبر الساعة 12:30، والأحد الموافق 6 نوفمبر الساعة 10 صباحاً.

وأضافت «التعليم»، أن بطولة الجمهورية للسباحة لطالبات المرحلة الثانوية تقام يومي الإثنين والثلاثاء 7و8 نوفمبر الساعة 10 صباحاً بنادي السكة الحديد، مطالبة بإخطار توجيه عام التربية الرياضية بإخطار الطالبات بموعد ومكان البطولة.

تأجيل بطولة التنس والجمباز

وقررت الإدارة العام للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل بطولة تنس أرضي للمرحلة الابتدائية، وبطولة جمباز للمرحلتي الاعدادية والابتدائية للعام الدراسي الحالي إلى موعد سيتم تحديده فيما بعد، على أن تقام بطولة الجمباز للمرحلة الثانوية في الموعد المحدد.

كما وجهت المديريات التعليمية، خطابا هاما للإدارات التعليمية، بشأن المأموريات أو الإجازات التي يتم توقيعها من المدرسة أو الإدارات التعليمية لبعض المعلمين أو الطلبة الصادرة من الجهات غير الخاضعة للتربية والتعليم وحرصاً منها على سلامة وأمن الطلاب.

وأكدت المديريات التعليمية عدم اعتماد أي إجازات أو مأموريات للطلبة أو المعلمين غير المعتمدة من الاتحاد المصري واللعبة موثقة بختم الشباب والرياضة، ومرفق بها جدول المباريات، ويتم اعتمادها من توجيه عام التربية الرياضية ومدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومن يخالف هذا يعتبر لاغي ويتعرض للمساءلة القانونية.