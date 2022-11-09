المتهم بقتل زميله داخل معهد خاص بالنزهة: «كان هزار وقلب جد»

«كنا بنهزر بس هو استفزني، شدينا سوا محستش بنفسي غير وأنا بضربه فمات فيها»، بهذه الكلمات برر المتهم بقتل زميله، بواسطة سلاح أبيض في النزهة، ارتكابه للواقعة، أمام النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة إعداد التحريات في الواقعة والتحفظ على سلاح الجريمة.

معاينة مسرح الجريمة

وأفادت التحريات في الواقعة، حدوث مشاجرة بين 4 طلاب داخل معهد خاص بمنطقة النزهة، أسفرت عن مصرع طالب يدعي «عمر.ع »21 سنة، علي يد آخر بواسطة سلاح أبيض، وإصابته بجروح قطعية، وعند معاينة مسرح الجريمة داخل معهد تعليمي خاص يمنح الطالب درجة علمية عليا، تبين وجود آثار دماء على سلالم مبنى خاص بالمحاضرات.

وأوضحت التحريات أنه بسؤال شهود العيان، من زملاء المجني عليه والعاملين بالمعهد، أقروا بوقوع مشاجرة بين الجانبين بعد وصلة مزاح، تحولت إلي مشادة كلامية بين المجني عليه وأحد زملائه، الذين حضروا الهزار وانتهت بمصرع المجني عليه بطعنة قاتلة.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد، أكد المحامي أيمن محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام شنقًا، وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصري المعدل عام 2020.

وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344، تشير إلى أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالنزهة، بلاغًا يفيد بمقتل أحد الطلاب بمعهد بالمنطقة على يد صديقه، وانتقلت أجهزة الأمن إلي مكان الواقعة، ووجدت جثة لشاب وبه إصابات طعنيه، وبالتحقيق وإجراء التحريات تبين للنيابة العامة أن المتهم هو أحد الطلاب الذين تشاجروا مع المجني عليه بعد نشوب مشادة كلامية بينهم، وضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.