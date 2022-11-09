وفاة عامل أثناء حفر مشروع صرف صحي في قنا

لقى عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، أثناء الحفر بمشروع الصرف الصحي بقرية فاو قبلي بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي.

بلاغ بوفاة شخص في عمليات حفر في دشنا

وتلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا من غرفة العمليات بمصرع عامل انهار عليه تراب حفر بمشروع الصرف الصحي بدشنا.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الاجهزه الامنية والاسعاف الي مكان الواقعة وتبين مصرع أسعد اشرف عبدالواحد ،17 عامًا، مقيم بقرية فاو قبلي، بعد انهيار أكوام التراب عليه أثناء حفر مشروع الصرف الصحي بدشنا.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا

ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا، شمال محافظة قنا.

تحرير محضر بالواقعة

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، كما طلب جهة التحقيق توقيع الكشف من قبل مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاة العامل.

في سياق منفصل، شهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، إصابة أسرة كاملة في حادث مرور مروع على الطريق الصحراوي قفط - القصير، وكشف مستشفى قنا العام، إن المصابين هم زوجان وابناهما.