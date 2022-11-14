ندوة لـ الشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بالطاقة الذرية بمشاركة 80 عالماً

تنظم اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع ندوة عن فيزياء الإشعاع وذلك تحت رعاية عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع وذلك يومي 15 و16 نوفمبر 2022 وتضم الشبكة في عضويتها علماء من الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العلمية المصرية.

وصرح محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقاً بأنَّ الندوة تهدف إلى استمرار أنشطة اللجنة والتي بدأت منذ عام 1993 وكان من أنشطتها عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال فيزياء الإشعاع ، وقد تم تجميد نشاط اللجنة بسبب جائحة كورونا عام 2020، وفي العام الحالي عقدت اللجنة اجتماعاتها الدورية حضورياً و افتراضياً بمشارك من هيئة المواد النووية والمعهد القومي للمعايرة ومن جامعة الملك عبدالعزير بجدة وجامعة بيروت العربية.

أهداف ندوة الشبكة القومية لفيزياء الاشعاع بالطاقة الذرية

وتحتفل الندوة بمرور 30 عاماً على عقد المؤتمر الأول لفيزياء الإشعاع والذي عقد بمقر كلية العلوم بجامعة قنا في نوفمبر 1992، وتستهدف تحفيز شباب العلماء على التخصص في مجال فيزياء الاشعاع عامة وفي مجالاتها التطبيقية والتي تشمل الفيزياء الصحية والفيزياء الطبية والفيزياء الحيوية والفيزياء البيئية وفى مجال تكنولوجيا النانو والدروع الاشعاعية و المصادر الاشعاعية، إذ سيتمّ تقديم حوافز لشباب العلماء في مجالات فيزياء الاشعاع.

8 جلسات علمية وجلسة حوار

وتشمل أنشطة الندوة عقد 8 جلسات علمية وجلسة حوار لتحفيز شباب العلماء في تخصص فيزياء الاشعاع على إجراء البحوث العلمية البحتة والبحوث التطبيقية، وسيشارك في أعمال الندوة 80 من العلماء والشباب من هيئة الطاقة الذرية وكذلك مشاركين من الجامعات المصرية ومن بعض الجامعات بالدول العربية والأجنبية.