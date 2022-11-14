عضو مجلس إدارة نادي مياه البحيرة: «COP27» برهن على ريادة مصر بكل المجالات

قال المهندس حسن عادل الطنيخي، عضو مجلس إدارة نادي مياه البحيرة، وأحد المشاركين من محافظة البحيرة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إن COP27 حدث هام نجحت الدولة من خلاله في إثبات قدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية، والتي يحضرها رؤساء وزعماء العالم، كما برهن على ريادة مصر الدولية في مختلف المجالات.

فعاليات للمطالبة بالعدالة المناخية

وأشاد عضو مجلس إدارة نادي مياه البحيرة بالعديد من الفعاليات التي تنادي بالعدالة المناخية ومطالبة دول العالم المتقدم بمساندة الدول الأفريقية لتوفير متطلباتهم من أجل مقاومة التغيرات المناخية كونها الدول الأكثر تضرراً من قضايا المناخ.

مؤتمر المناخ يساهم في حل التلوث البيئي

وذكر «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المحاضرات التي أقيمت على هامش فعاليات مؤتمر المناخ، من بينها محاضرة «الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون»، التي نظمتها وزارة التعليم العالي بحضور عدة رؤساء وأعضاء الجامعات المصرية بينها جامعة دمنهور، وناقشت سبل العمل على الحد من تأثير هذا الغاز على البيئة والتغيرات المناخية.