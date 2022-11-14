«البيلي» يحول سطح منزله إلى حديقة: كأنك في منتزه وبتوفر فلوس الخروجات

عشق الزراعة من صغره كونه تربي في بيئة ريفية طغت عليه وأثرت في وجدانه بشكل كبير، وحبه للنباتات جعله يفكر في تحويل سطح منزله إلى حديقة، خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ Cop27.

بدأ البيلي محمد خليفة، البالغ من العمر 60 عاماً، ابن محافظة كفر الشيخ، موظف سابق بالإصلاح الزراعي، بتجربة بسيطة أعلى منزله، ولم يتوقع أن يتحول السطوح إلي حديقة تضج بالنباتات ذات الألوان المبهجة والروائح المختلفة.

«بحب الزراعة من صغري، لأني من أسرة ريفية، وكنت بزرع زهور ونباتات وشجر فاكهة، والموضوع بدأ معايا من سنين، لحد ما سطحي اتحول لحديقة جميلة، وبقا مكان مريح للأسرة كلها»، بهذه الكلمات بدأ البيلي خليفة، حديثه لـ«الوطن».

أنواع كثيرة من المزروعات، زين بها «خليفة» سطح منزله، «عندي أنواع كتيرة من الزرع زي الزعتران، والنعناع، والريحان، والياسمين، والفل، واللوف، والروز ماري، وفلفل الزينة، وأنواع عديدة من الصبار، ونباتات طبية زي البردقوش، وكمان البافتا، ده بخلاف الطماطم، والفجل، والجرجير، والبصل الأخضر».

حديقة «خليفة» جذبت أنظار جيرانه وأصدقائه ليقوموا على الفور بتقليده: «ناس كتير من جيراني وأصدقائي قلدوني في موضوع الزرع فوق الأسطح، وناس منهم طلبت شتلات لبعض النباتات من عندي وعطيتهم، والتجربة بدأت تنتشر بشكل ملحوظ ودي حاجة فرحتني، والحديقة إللي فوق البيت دي بتوفر حاجات كتير كفاية إنها بتوفر فلوس الخروجات لأني عامل قعدة فوق البيت، وبنطلع أنا والأسرة نسهر فوق ونقعد في وسط الزرع، والمنظر بيكون جميل كأنك في حديقة».

شهر يناير، من كل عام، يكون شاهدا على زراعة الكثير من النباتات، وفق «خليفة»: «في أنواع من الزرع بتتشتل في شهر يناير زي عقل العنب والورد البلدي، وفي نباتات في شهر أكتوبر اللي هي النباتات الشتوية، وفي نبات بيتزرع في الصيف لأنه بيحب درجة الحرارة العالية، وكل نبات له وقت في الزراعة، والزراعة فوق الأسطح بتختلف عن الزرع في الأرض الزراعية لأننا بنزرع في قصاري أو قصيص».

يري «خليفة» إنه يشارك في دعم مؤتمر المناخ Cop27 من خلال زراعة الأشجار فوق سطح منزله: «سعداء جداً بمؤتمر المناخ، وأنا شايف إن لازم كل مصري وطني بيحب بلده يدعم المؤتمر، وأنا شخصياً بدعم المؤتمر ومستمر في زراعة الأشجار علي سطح بيتي وفي الشارع، وبشجع كل الناس تزرع أشجار عشان بلدنا تبقي خضرة، والمناخ يتحسن، ولازم كلنا نتحضر للأخضر».