إصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق السريع بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، بينهم طالب، اليوم الثلاثاء، صدمتهم سيارة «تمناية» أثناء عبور طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع، أمام قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

بلاغ بحادث سيارة على الطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة 4 أشخاص صدمتهم السيارة رقم «6754 ن د ر» - «تمناية»، أثناء عبور طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع أمام كوبري ترعة الإبراهيمية بقرية صفط اللبن التي تبعد 13 كيلو مترا في الجنوب من مركز سمالوط.

نقل 4 مصابين لمستشفى المنيا العام

انتقلت سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي لمكان الحادث، وتبين إصابة كلا من فتحي محمود، 16 عاما، طالب، وحنفي رسمي، 35 عاما، وصابرين عبد المنعم، 29 عاما، وشخص رابع جاري تحديد هويته، ويقيمون جميعا في قرية زهرة التابعة لمركز المنيا.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة وسائقها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.