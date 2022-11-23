المحكمة العليا البريطانية تجيز لاسكتلندا إجراء استفتاء آخر على الانفصال

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، قرارا يجيز إمكانية إجراء اسكتلندا استفتاء ثانيا للانفصال، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

استفتاء على انفصال اسكتلندا

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن المحكمة العليا الاسكتلندية ستبت الأربعاء، فيما إذا كان يمكن للبرلمان الاسكتلندي إجراء استفتاء ثان على الاستقلال دون موافقة الحكومة في لندن، إذ من المتوقع أن يخرج مؤيدو الاستقلال إلى الشوارع في مظاهرات بجميع أنحاء البلاد.

أغلبية برلمانية تؤيد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا

وقبل صدور الحكم، قال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: «هناك أغلبية كبيرة في البرلمان الاسكتلندي تؤيد إجراء استفتاء على الاستقلال، وبالتالي هناك تفويض ديمقراطي واضح».

ورفض ثلاثة رؤساء وزراء متعاقبين من حزب المحافظين الإذن بإجراء استفتاء ثان، بحجة أن ويستمنستر فقط لديها السلطة القانونية للموافقة بموجب قانون اسكتلندا لعام 1998 الذي أنشأ البرلمان الاسكتلندي.