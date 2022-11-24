تحرير 2022 محضرا تموينيا وضبط 3 أطنان أرز ومكرونة مجهولة المصدر بالمنوفية 

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن قيام عدد من الحملات التموينية اليوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لإحكام وتشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات البترول بنطاق المحافظة لضبط المخالفين .

تحرير 202 محضر تمويني في حملات مكثفة في مراكز المنوقية

وأسفرت الحملات التموينية في محافظة المنوفية، عن تحرير 202 محضر تمويني متنوع منها 68 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 134محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

تفاصيل ضبط أرز ومكرونة مجهولة المصدر في المنوفية

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضري جنح أشمون ضد أصحاب محلات ومخازن بنواحي طليا ودروة لحيازتهم كمية قدرها 1 طن أرز و 2 طن مكرونة مجهولة المصدر ، وكذا محضر ضد صاحب مصنع حلوى بناحية السادات غير مرخص لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر مجهول المصدر .