بدء التحقيق في واقعة مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة بالمعصرة

بدأت جهات التحقيق تحقيقاتها في حادث مصرع شاب ثلاثيني بعدما دهسته سيارة مسرعة بمنطقة المعصرة، إذ أمرت بضبط وإحضار مرتكب الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات لحظة التصادم، كما قامت جهات التحقيق بمناظرة جثمان الشاب المتوفى وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم كما صرحت بالدفن، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة في حلوان يفيد وقوع حادث على إحدى الطرق ووجود متوفى، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات أن المتوفى شاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

وتبين أنه أثناء قيام الشاب بعبور الشارع دهسته سيارة مسرعة وفرار قائد السيارة، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان الشاب المتوفى وأمرت بنقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة، أوضح محمد صلاح المحامي بالنقض، لـ «الوطن»، إن قانون العقوبات قد أوضح العقوبة المقررة في حالة القتل الخطأ، إذ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».