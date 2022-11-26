طارق رشيد الحاصل على جائزة التميز الطبي: قدمنا خدمات فائقة الدقة مجانا للمواطنين

كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق رشيد، مستشار القلب، الحاصل على جائزة التميز الطبي، خلال فعاليات الملتقى السنوي الثالث للرعاية الصحية بالأقصر، المنعقد بساحة معبد الكرنك بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومحافظي الأقصر وأسوان وسفراء دول كينيا وإسبانيا وفرنسا ولفيف من مسؤولي الرعاية في مصر والعالم.

من جانبه أعرب الدكتور طارق رشيد عن سعادته بحصوله على الجائزة، موجها الشكر للقائمين على الهيئة العامة للرعاية الصحية وعلى رأسهم الدكتور أحمد السبكى، مؤكدا أن هذه الجائزة يستحقها كل العاملين بالهيئة، ولخدمات القلب فى هيئة الرعاية الصحية، وذلك لتميز خدمات القلب في داخل مصر وخارجها.

تقديم خدمات طبية فائقة الدقة

وتابع: استطعنا تقديم خدمات طبية فائقة الدقة بتكلفة مادية مرتفعة جدًا دون أن يتحمل منها المواطن أي مبالغ مادية لإجرائها، وكانت تلك طفرة كبيرة في مشروع التأمين الصحى الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، التي استطاعت توفير هذه الخدمات وذلك لصعوبتها واحتياجها إلى خبرة كبيرة جدًا ومبالغ طائلة لإجرائها، وأهمهم أنها تحتاج إلى تجهيزات على أعلى مستوى، والآن أصبحت متوفرة للمرضى الفقراء وغير القادرين.

وأشار «رشيد»، إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تميزت في كل المجالات الطبية وفي مجال القلب خاصة، إذ بدأنا، في مجال القلب، بعمل أبحاث بمشاركة أطباء من خارج مصر في أوروبا وأمريكا، وقريب جدًا سوف يتم نشر بحث باسم الهيئة العامة للرعاية الصحية في مجال القسطرة القلبية تحديدًا.

وأوضح: كما حضرنا أهم المؤتمرات الطبية في العالم، وناقشنا حالات صعبة جدًا تم معالجتها في مصر، حتى أن الأطباء الأجانب المشاركين في هذه المؤتمرات انبهروا من المستوى الطبي الذي وصل إليه الأطباء المصريون، وأيضًا أظهروا احترامهم وانبهارهم لتقديم هذه الخدمات الطبية المرتفعة في الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمجان، وتطور منظومة التأمين الصحي الشامل في فترة قصيرة جدًا، ولذلك أنا أطلق على هذه الجائزة، «جائزة التميز الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية ولمجال القلب خصيصًا».